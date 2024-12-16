Косметолог Зыбина: лазерная шлифовка и RF-лифтинг помогут в уходе за кожей зимой

Естественность и здоровый внешний вид остаются главными трендами в вопросах ухода за кожей. Каким процедурам отдать предпочтение в зимнее время, рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Ольга Зыбина в беседе с РИАМО.
Она посоветовала, прежде всего, подобрать эффективный домашний уход совместно со специалистом. Преобразить кожу без неприятных побочных явлений можно с помощью химических пилингов. Их многокомпонентные составы включают не только кислоты, но и витамины, микроэлементы.
Самой популярной аппаратной методикой остается лазерная шлифовка. Она позволяет удалить старые клетки кожи и образовать новые с усиленной выработкой коллагена. Кроме того, зимой полезно делать RF-лифтинги, отметила Зыбина.
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