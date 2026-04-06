Косметолог Вустовская призвала добавлять витамины в виде растворов в крем для лица

С приходом весны кожа требует особого ухода. Врач-дерматолог, косметолог Диана Вустовская поделилась с «Вечерней Москвой» рекомендациями по защите кожи в домашних условиях.

По словам эксперта, здоровье кожи во многом зависит от питания. Чтобы избежать шелушения, важно включить в рацион продукты, богатые витаминами D, A, E и С. Их можно получить из рыбы и морепродуктов, молочных продуктов, овощей, орехов и ягод. Для защиты от солнца лучше использовать готовые качественные средства с SPF, а не пытаться приготовить крем самостоятельно.

Простой способ домашнего ухода — добавление витаминов в виде растворов в крем для лица. Например, витамин E, обладающий антиоксидантными свойствами, или витамин A, который стимулирует обновление клеток и борется с возрастными изменениями. Для весеннего периода подойдет витамин B5 (пантенол), который успокаивает кожу и снимает раздражение.

Важно не добавлять растворы непосредственно в банку с кремом, так как активные вещества быстро портятся. Лучше смешивать компоненты на руке перед нанесением средства на лицо или тело, подчеркнула доктор.