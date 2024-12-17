Косметолог Ткаченко заявила, что антиоксиданты в косметике помогают в борьбе с преждевременным старением

Содержащиеся в косметике антиоксиданты оказывают благоприятный эффект в борьбе с преждевременным старением кожи. Они замедляют окислительные процессы и снижают риски повреждения клеток, рассказала химик-косметолог Наталья Ткаченко в интервью «Известиям» .

По словам специалиста, выбирать средства с антиоксидантами в составе одинаково полезно для всех типов кожи и разных возрастов. Лучше всего выбирать это компонент в связках. Это поможет проявить антиоксидантам максимальный эффект.

Так, полезной связкой считается витамины С, Е и феруловая кислота. Аскорбиновая кислота представляет самую нестабильную форму антиоксидантов, поэтому ее лучше всего хранить в непрозрачном вакуумном диспансере, заключила Ткаченко.