Косметолог Шоничева: минеральный дезодорант — одно из лучших средств для борьбы с запахом пота
Косметолог Анна Шоничева рассказала о преимуществах минерального дезодоранта, назвав его одним из лучших среди подобных средств. Об этом сообщила «ТСН24».
По словам эксперта, кристалл, имеющий в основе алунит, обладает комплексным действием.
«Он устраняет неприятный запах в корне, противодействуя размножению бактерий, и впитывает в себя пот, не мешая при этом нормальной работе потовых желез», — пояснила специалист.
Шоничева также указала на отсутствие дополнительных добавок в составе. Минеральный дезодорант считается экологически чистым и гипоаллергенным.