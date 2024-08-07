Косметолог Анна Шоничева рассказала о преимуществах минерального дезодоранта, назвав его одним из лучших среди подобных средств. Об этом сообщила « ТСН24 ».

По словам эксперта, кристалл, имеющий в основе алунит, обладает комплексным действием.

«Он устраняет неприятный запах в корне, противодействуя размножению бактерий, и впитывает в себя пот, не мешая при этом нормальной работе потовых желез», — пояснила специалист.

Шоничева также указала на отсутствие дополнительных добавок в составе. Минеральный дезодорант считается экологически чистым и гипоаллергенным.