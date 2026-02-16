Косметолог Шадрина отметила эффективность микронидлинга для борьбы с растяжками

Растяжки на теле, возникающие из-за гормональных изменений и колебаний массы тела, можно сделать менее заметными с помощью современных косметологических процедур. Подробнее рассказала косметолог и дерматолог Екатерина Шадрина в беседе с «Известиями» .

По словам врача, для коррекции растяжек применяются аппаратные и инъекционные методики. Лазерное воздействие активизирует синтез коллагена и эластина, улучшая плотность кожи и уменьшая выраженность растяжек. Также востребованы микродермабразия и радиочастотные процедуры, способствующие обновлению кожи и улучшению ее общего состояния.

Специалист отметила эффективность микронидлинга, при котором контролируемые микроповреждения стимулируют выработку коллагена. Важную роль играет также регулярный уход за кожей с использованием средств, содержащих витамин C и пептиды, а также увлажняющих и солнцезащитных кремов.