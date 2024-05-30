Косметолог Рябинова: людям с сухой кожей стоит пользоваться увлажняющими шампунями

Шампунь необходимо подбирать по типу кожи головы. Так, людям с сухой кожей стоит выбирать увлажняющие, бессульфатные шампуни, рассказала косметолог-эстетист Наталья Рябинова в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, подходящий шампунь должен очищать голову, легко смываться и не сушить волосы. Для жирного типа кожи головы подойдут себорегулирующие шампуни, для нормального типа — тонизирующие, сообщил сайт kp.ru.
При выборе этого уходового средства Рябинова посоветовала ориентироваться на то, с какой проблемой надо бороться.