Косметолог Рябинова: людям с сухой кожей стоит пользоваться увлажняющими шампунями

Шампунь необходимо подбирать по типу кожи головы. Так, людям с сухой кожей стоит выбирать увлажняющие, бессульфатные шампуни, рассказала косметолог-эстетист Наталья Рябинова в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, подходящий шампунь должен очищать голову, легко смываться и не сушить волосы. Для жирного типа кожи головы подойдут себорегулирующие шампуни, для нормального типа — тонизирующие, сообщил сайт kp.ru.

При выборе этого уходового средства Рябинова посоветовала ориентироваться на то, с какой проблемой надо бороться.

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