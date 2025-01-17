Косметолог Радина: любовь к загару добавила Трампу морщин

Косметолог Кристина Радина в интервью Life прокомментировала возрастные изменения на фотографиях избранного президента США Дональда Трампа. Она отметила, что эти изменения вполне естественны для его возраста. Тем не менее, активная мимика и увлечение загаром добавили Трампу дополнительных морщин.

Косметолог отметила, что у него отечно-деформационный тип старения. Этот тип характеризуется тем, что под действием силы тяжести ткани лица опускаются вниз. Для предотвращения образования брылей важно контролировать питание, избегая резких колебаний веса, будь то набор массы или похудение.

Новые морщинки на лице политика связаны с его активной мимикой, а также с естественным уменьшением содержания коллагена и гиалуроновой кислоты в коже, что характерно для людей старшего возраста.