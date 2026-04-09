Косметолог Павлова рассказала о рисках, связанных с использованием липолитиков

Косметолог Мария Павлова рассказала РИАМО о рисках, связанных с использованием липолитиков — препаратов для растворения жира и похудения. Специалист подчеркнула, что применение таких средств возможно только под контролем профессионала.

По словам косметолога, при неправильном введении иглы на миллиметр выше необходимого жирового слоя состав начинает разрушать дерму и сосуды, что может привести к некрозу — необратимому процессу гниения и омертвения тканей.

«Ситуацию усугубляет засилье поддельных препаратов», — отметила Павлова.

Она также предупредила, что иногда инъекции липолитиков могут вызвать прыщи, которые пациенты могут ошибочно принять за побочный эффект. На самом деле это может быть гнойное воспаление или токсическая реакция на препарат, написал KP.RU.