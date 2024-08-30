Косметолог Коробкова: SPF-средства помогут продлить эффект от аппаратных процедур

Аппаратные процедуры для лица дают максимальный эффект омоложения. Поддерживать такой результат помогает правильный домашний уход, рассказала косметолог Инна Коробкова в беседе с РИАМО.

По ее словам, важно уделять внимание очищению и увлажнению кожи. Эксперт посоветовала использовать сыворотки, а также комплексы кислот и антиоксидантов.

Большое значение имеет защита от ультрафиолета. Косметолог рекомендовала круглогодично применять SPF-средства, добавила газета «Петербургский дневник».

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