Косметолог Коробкова: SPF-средства помогут продлить эффект от аппаратных процедур
Аппаратные процедуры для лица дают максимальный эффект омоложения. Поддерживать такой результат помогает правильный домашний уход, рассказала косметолог Инна Коробкова в беседе с РИАМО.
По ее словам, важно уделять внимание очищению и увлажнению кожи. Эксперт посоветовала использовать сыворотки, а также комплексы кислот и антиоксидантов.
Большое значение имеет защита от ультрафиолета. Косметолог рекомендовала круглогодично применять SPF-средства, добавила газета «Петербургский дневник».
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