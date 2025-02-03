Косметолог Кочкина: в домашних условиях безопасны только поверхностные пилинги

Глубокие и срединные пилинги, такие как ТСА и ретиноевый, требуют профессиональных условий из-за риска ожогов и вероятности серьезно навредить коже. Косметолог Наталия Кочкина рассказала «Газете.Ru» о безопасных домашних пилингах.
По словам специалиста, поверхностные пилинги с AHA и BHA-кислотами безопасно проводить в домашних условиях, если концентрация не превышает 10%. Также эффективны домашние аскорбиновый и янтарный пилинги. Аскорбиновый пилинг борется с воспалениями и старением, а янтарный улучшает синтез коллагена и эластичность кожи.
Противопоказания к проведению подобных процедур включают открытые раны, дерматиты и обострение акне, предупредила Кочкина.
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