Косметолог Кочкина: в домашних условиях безопасны только поверхностные пилинги

Глубокие и срединные пилинги, такие как ТСА и ретиноевый, требуют профессиональных условий из-за риска ожогов и вероятности серьезно навредить коже. Косметолог Наталия Кочкина рассказала «Газете.Ru» о безопасных домашних пилингах.

По словам специалиста, поверхностные пилинги с AHA и BHA-кислотами безопасно проводить в домашних условиях, если концентрация не превышает 10%. Также эффективны домашние аскорбиновый и янтарный пилинги. Аскорбиновый пилинг борется с воспалениями и старением, а янтарный улучшает синтез коллагена и эластичность кожи.

Противопоказания к проведению подобных процедур включают открытые раны, дерматиты и обострение акне, предупредила Кочкина.