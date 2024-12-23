Косметолог Груздев посоветовал сделать нитевой лифтинг в период новогодних праздников

Врач-хирург, косметолог, дерматолог Денис Груздев в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал о процедурах, которые можно сделать в праздничные дни.

Некоторые манипуляции пациенты часто откладывают из-за страха перед периодом реабилитации. К таким относится и блефаропластика, однако период восстановления после нее не слишком долгий. Если сделать операцию в начале года, то к середине января реабилитация уже закончится — и можно будет спокойно выйти на работу, отметил хирург.

В праздники также можно сделать нитевой лифтинг, который требует меньше времени на восстановление, чем пластические операции. Для продления эффекта от нитевого лифтинга используется игольчатый RF.

Косметолог дал советы по уходу за кожей в домашних условиях. Здесь важно соблюдать регулярность процедур. При правильном подборе средств маски, патчи, скрабы и легкие пилинги будут давать эффект.