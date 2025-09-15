Косметолог Анчикова рассказала, что «умные» патчи помогают в борьбе с акне

Врач-косметолог, дерматовенеролог марки d'Alba Екатерина Анчикова рассказала «Газете.Ru» , что «умные» патчи могут помочь в уходе за кожей при акне, экземе и розацеа.

Как отметила доктор, эти патчи оснащены гибким микрочипом с биосенсорами, которые непрерывно мониторят ключевые параметры кожи: уровень гидратации, кислотно-щелочной баланс и другие. Данные в реальном времени передаются на смартфон по Bluetooth, где специальное приложение анализирует их и дает персональные рекомендации.

В будущем «умные» патчи будут отправлять информацию для обработки ИИ, который сможет предсказывать обострения хронических дерматозов за несколько дней до появления видимых симптомов.

По словам врача, система сможет определить, в какое время суток кожа лучше всего воспринимает активные ингредиенты, и подсказать идеальное время для нанесения каждого продукта. «Умные» патчи не будут вредить окружающей среде, так как микрочипы и сенсоры могут создаваться из экологичных материалов, подчеркнула Анчикова.