Косметолог Амосова предостерегла от использования эфирных масел цитрусовых летом

Использование эфирных масел цитрусовых растений в сочетании с воздействием солнечных лучей способно вызывать кожные раздражения и даже ожоги, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» дерматолог и косметолог Галина Амосова.

Ретинол и его производные могут усиливать шелушение и снижать защиту от солнца. Даже при использовании средств с SPF есть риск ожогов и пигментации. Высокие концентрации гликолевой, ретиноевой и салициловой кислот могут сделать кожу более тонкой и уязвимой к внешним воздействиям, таким как ветер, солнце и аллергены, написал RT.

Для профилактики пигментации Галина Амосова рекомендовала обратить внимание на средства, содержащие витамин С, транексамовую кислоту и энзимы.

Ранее эксперт предупреждала, что людям с аллергией следует осторожно подходить к использованию косметики с витаминами.