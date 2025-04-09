Корреспондент «Звезды» рассказал о штурме Кенигсберга весной 1945 года

Весной 1945 года Красная армия провела одну из самых важных операций Великой Отечественной войны — штурм города Кенигсберг. Подробности рассказал корреспондент телеканала «Звезда» Андрей Вакула.

Чтобы взять неприступную крепость, советское командование разработало детальный план. Военные картографы за 10 суток создали макет города, используя данные разведки.

«Немецкие форты маскировались так искусно, что их расположение определили только по линиям траншей», — поясняет заместитель директора Калининградского историко-художественного музея Сергей Якимов.

Гитлеровцы называли Кенигсберг «железной дверью Германии». Город защищали пятнадцать мощных фортов, построенных еще в XIX веке. После поражения под Сталинградом нацисты усилили их бетонными дотами и минными полями.

Шестого апреля 1945 года три советские армии — 11-я гвардейская, 43-я и 50-я — начали наступление. Одним из самых сложных участков стал форт № 5. К 9 апреля советские войска вышли к бункеру коменданта города Отто Ляша. После ультиматума гарнизон капитулировал.

На медали «За взятие Кенигсберга» указано 10 апреля, но капитуляция произошла вечером 9-го. Калининградцы отмечают памятную дату именно в этот день.