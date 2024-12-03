Медиаиндустрия пополнилась новым уникальным продуктом. Корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев запустил авторский Telegram-канал. Проект под названием «Юнашев Live» покажет зрителям самые актуальные и эксклюзивные новости из закулисья российской политики.
«За 15 лет в политической журналистике мои локаторы настроились только на топ. И если вам не хватает ясности в нашей новостной повестке — вам сюда. „Юнашев Live“», — поделился журналист.
Отмечается, что канал «Юнашев Live» входит в News Media Holding, частью которого является и новостной портал Life. Юнашев долгое время работал автором, поэтому специализируется на контенте, основанном только на фактах без псевдоаналитики и подозрительных инсайдов.
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