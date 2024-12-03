Корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев запустил авторский Telegram-канал

«За 15 лет в политической журналистике мои локаторы настроились только на топ. И если вам не хватает ясности в нашей новостной повестке — вам сюда. „Юнашев Live“», — поделился журналист.

Отмечается, что канал «Юнашев Live» входит в News Media Holding, частью которого является и новостной портал Life. Юнашев долгое время работал автором, поэтому специализируется на контенте, основанном только на фактах без псевдоаналитики и подозрительных инсайдов.