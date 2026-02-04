Кореевед Осетрова назвала интерес россиян к корейскому языку устойчивым трендом

Изучение корейского языка перестало быть исключительно подростковым увлечением и превратилось в устойчивый культурный тренд в России. Об этом рассказала кореевед Мария Осетрова в интервью Life.ru .

Специалист выделила две ключевые причины роста интереса к корейскому языку. Первая связана с глобальным масштабом корейской культурной волны. Теперь признаться в любви к корейским сериалам или музыке не считается чем-то странным.

«Это из какой-то маргинальной субкультуры превратилось в мейнстрим, который получил свои позиции, и теперь не стыдно сказать, что мне это нравится», — отметила кореевед.

Вторая причина — системная работа Южной Кореи по продвижению культурного бренда. Республика на протяжении многих лет целенаправленно инвестирует в культуру на государственном уровне.