Копия Токаревского маяка появилась в Петербурге

На побережье Финского залива недавно появилась одна из ключевых достопримечательностей Владивостока — миниатюрная версия Токаревского маяка. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург».

В отличие от своего знаменитого оригинала, который находится на расстоянии девяти тысяч километров от Петербурга, эта мини-копия достигает лишь двух метров в высоту, что делает ее примерно в шесть раз меньше.

Кроме того, в Северной столице появилась еще одна достопримечательность. В пальмовой оранжерее Ботанического сада, теперь можно заметить бронзовую кошку — символ этих тропиков.

Этот арт-объект был установлен в честь трехцветной кошки Мусы, работавшей здесь более трех десятилетий и почти достигшей рекорда среди долгоживущих котов. Она не каждому позволяла себя гладить, поэтому ее скульптура располагается так, что можно только любоваться, но не потрогать для удачи.

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