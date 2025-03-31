«Контур.Толк»: более 50% россиян ощущают признаки депрессии на работе

Более половины россиян (56%) сталкиваются с признаками выгорания или депрессии на рабочем месте. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на результаты исследования сервиса «Контур.Толк».

Из этой группы 43% ощущают симптомы временно, чаще всего — в моменты повышенной нагрузки, тогда как 13% страдают постоянно, что негативно сказывается на их продуктивности и настроении. Треть участников опроса заявили, что, несмотря на отсутствие постоянного выгорания, поддерживать положительный настрой к работе удается не всегда. Лишь 14% респондентов утверждают, что работа их вдохновляет.

По мнению 20% респондентов, справиться с трудным моральным состоянием на работе могла бы помощь психолога. Еще 46% считают, что дружеские отношения с коллегами улучшают их эмоциональное состояние и мотивацию.