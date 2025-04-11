Правительство разрабатывает условия, при которых иностранные компании, покинувшие российский рынок в 2022 году, смогут возобновить деятельность. Однако карьерный консультант Ильгиз Валинуров предположил, что возвращение компаний вряд ли окажется триумфальным. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

По его словам, далеко не все организации ушли окончательно: многие передали управление местными менеджерами и продолжили работу под новым именем. Следовательно, процесс возврата будет непростым.

«И государство в принципе не заинтересовано в возвращении всех подряд. Нужны только те, кто реально может принести пользу стране», — добавил специалист.

Он также отметил, что одно из ключевых препятствий — вопрос репутации. Многие зарубежные фирмы покидали рынок довольно некрасиво, оставив неприятный след в памяти сотрудников. Их имидж как работодателя серьезно пострадал. Теперь они уже не кажутся столь привлекательными для кандидатов, пояснил эксперт.