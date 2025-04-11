Консультант Валинуров: один из барьеров для возвращения брендов — репутационный
Правительство разрабатывает условия, при которых иностранные компании, покинувшие российский рынок в 2022 году, смогут возобновить деятельность. Однако карьерный консультант Ильгиз Валинуров предположил, что возвращение компаний вряд ли окажется триумфальным. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
По его словам, далеко не все организации ушли окончательно: многие передали управление местными менеджерами и продолжили работу под новым именем. Следовательно, процесс возврата будет непростым.
«И государство в принципе не заинтересовано в возвращении всех подряд. Нужны только те, кто реально может принести пользу стране», — добавил специалист.
Он также отметил, что одно из ключевых препятствий — вопрос репутации. Многие зарубежные фирмы покидали рынок довольно некрасиво, оставив неприятный след в памяти сотрудников. Их имидж как работодателя серьезно пострадал. Теперь они уже не кажутся столь привлекательными для кандидатов, пояснил эксперт.