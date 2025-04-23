Консультант Тюрнева: карманные деньги помогут развить финграмотность у детей

Финансовый консультант Анна Тюрнева поделилась мнением о важности карманных денег для детей. Это не просто способ порадовать ребенка, а инструмент воспитания финансовой грамотности и развития навыка принимать решения, пояснила эксперт в беседе с « Москвой 24 ».

По ее словам, начинать можно с символической суммы — выдавать по 100–200 рублей с пяти-шести лет. Главное — регулярность, а не размер.

«Это первый и важный шаг к пониманию, что деньги не бесконечны, поэтому их нужно распределять, а не тратить все в первый день», — заявила специалист.

Полезно привлекать детей к планированию семейного бюджета и объяснять им, откуда берутся деньги и за что приходится платить. Если ребенок мечтает накопить на дорогостоящую вещь, можно помочь ему организовать вклад под процент в банке, добавила Тюрнева.