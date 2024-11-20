Консультант по сну Мурадова: сосание пустышки может снижать уровень стресса у ребенка

Консультант по сну Елена Мурадова рассказала о влиянии сосания пустышки на качество сна у младенца. Такая помощница может принести пользу родителям в ранний период жизни ребенка, отметила эксперт в беседе с RuNews24.ru.
Многим детям пустышка действительно помогает быстрее заснуть. При использовании предмета вырабатываются гормоны удовольствия, благодаря чему перевозбужденный малыш успокаивается, пояснила специалист.
По ее словам, данный факт подтверждают и научные данные. Исследователи считают, что сосание пальцев или пустышки способствует снижению уровня стресса. Сам процесс даже может помочь уменьшить боль от укола.
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