Консультант по сну Мурадова: сосание пустышки может снижать уровень стресса у ребенка

Консультант по сну Елена Мурадова рассказала о влиянии сосания пустышки на качество сна у младенца. Такая помощница может принести пользу родителям в ранний период жизни ребенка, отметила эксперт в беседе с RuNews24.ru .

Многим детям пустышка действительно помогает быстрее заснуть. При использовании предмета вырабатываются гормоны удовольствия, благодаря чему перевозбужденный малыш успокаивается, пояснила специалист.

По ее словам, данный факт подтверждают и научные данные. Исследователи считают, что сосание пальцев или пустышки способствует снижению уровня стресса. Сам процесс даже может помочь уменьшить боль от укола.