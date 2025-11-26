Консультант Марфин объяснил, что многие компании ищут причины снижения продаж в неправильных местах

Стратег и консультант по бренду Александр Марфин объяснил «Известиям» , что многие компании ищут причины снижения продаж в неправильных местах. По его словам, часто проблема кроется не в маркетинге, а в несоответствии продукта ожиданиям аудитории.

Марфин выделил четыре ключевые причины, по которым клиенты отказываются от покупки: — Продукт недостаточно ценен для целевой аудитории. Пример: сервис по доставке премиальной еды ориентируется на массовую аудиторию, которая предпочитает более дешевые варианты. — Коммуникация формирует неверные ожидания, и клиент не понимает, как продукт решает его задачу. — Ценностное предложение недостаточно привлекательно по сравнению с альтернативами. — Завышенные обещания подрывают доверие к продукту.

Эксперт подчеркнул, что в большинстве случаев падение продаж связано не с качеством лидов или работой отдела продаж, а с разрывами в аудитории, ожиданиях или ценности продукта.