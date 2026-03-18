Консультант Курбанова привала не оправдываться за перерыв в карьере, а представить декрет как время развития навыков

Возвращение на работу после декретного отпуска может вызывать опасения у многих женщин из-за изменений на рынке труда и возможного недоверия со стороны работодателей. О том, как подготовиться к этому этапу, рассказала «Известиям» основатель «Школы карьерного менеджмента», президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова.

По словам эксперта, работодатели могут предполагать, что приоритеты женщины изменились и она больше не сможет задерживаться до ночи или будет брать больничные из-за болезни ребенка. Кроме того, за время декретного отпуска могут появиться новые инструменты, технологии и требования к скорости работы.

Курбанова отметила, что декретный отпуск не прерывает трудовой стаж, поэтому этот период можно указывать в резюме без дополнительных пояснений. Эксперт посоветовала не оправдываться за перерыв в карьере, а представить декрет как время развития навыков, таких как планирование, стрессоустойчивость, многозадачность и организация процессов.

Подготовку к возвращению на работу лучше начинать заранее — примерно за полгода. Важно переосмыслить карьерные цели и учесть адаптацию ребенка к детскому саду или новому режиму. По словам Курбановой, лучше, если эти процессы не совпадают, чтобы снизить уровень стресса.

«Лучше заранее обсудить варианты возвращения, чтобы у работодателя было время подготовиться и найти подходящую роль», — посоветовала специалист.

Она также рекомендовала поддерживать профессиональные контакты и продолжать обучение во время декрета, чтобы сохранить связь с профессией и чувствовать себя увереннее при выходе на работу.