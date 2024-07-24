Консультант Антонян посоветовал добавлять к резюме без опыта сопроводительное письмо

Старший консультант кадровой компании Светлана Антонян поделилась с РИАМО несколькими советами, которые помогут выпускникам выделить свои резюме на фоне отсутствия опыта работы

Антонян отметила, что многие выпускники в своих резюме ограничиваются лишь базовой информацией, не акцентируя внимание на важных навыках, которые они получили в процессе обучения.

По ее словам, для привлечения интереса работодателя полезно выделить такие личные качества, как коммуникативные навыки и желание развиваться в профессиональной сфере. Также специалист подчеркнула важность сопроводительного письма, которое может продемонстрировать способности кандидата и его потенциал, отметил KP.RU.

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