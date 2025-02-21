«Консоль»: более 60% работодателей в Петербурге ощущают нехватку IT-кадров

В Северной столице 64% работодателей указали на дефицит IT-кадров, причем 13% из них ощущают особенно острую нехватку специалистов. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на результаты исследования платформы «Консоль».
По данным аналитиков, самые востребованные — сотрудники уровней Senior (42%) и Middle (41%). Нехватка топ-менеджмента (C-Level) беспокоит лишь 10% опрошенных. Спрос на Junior-специалистов минимален — только 6% компаний заявили о потребности в них.
Самыми дефицитными оказались тестировщики (48%), за ними следуют Backend-разработчики и тимлиды (по 25%). Продакт-менеджеры замыкают первую тройку (21%). Среди остальных востребованных профессий выделяются Frontend-разработчики (19%) и специалисты по кибербезопасности (18%).
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