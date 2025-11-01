С 1 по 10 ноября пройдет финальное голосование в рамках XV Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2025». Организаторами мероприятия выступили МВД РФ и «Комсомольская правда», сообщил сайт KP.RU .

Итоги будут подведены ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Каждый гражданин сможет отдать свой голос за одного из кандидатов на звание.

Всего в конкурсе участвуют победители территориального и регионального этапов — по одному представителю от каждого субъекта Российской Федерации. Их выбрали более 300 тысяч россиян.