Конференция «Цифровизация медицинских учреждений» прошла в Туле

Так, генеральный директор ЦИТРОНиКС Светлана Тараренко рассказала, что цифровые технологии позволяют оптимизировать процессы диагностики, лечения и управления ресурсами здравоохранения, а также создавать условия для персонализированного подхода к каждому пациенту.

Доктор технических наук и директор Центра цифровой медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Георгий Лебедев отметил важность роста цифровых технологий в здравоохранении. Он подчеркнул необходимость интеграции искусственного интеллекта, телемедицины и электронных медицинских карт в повседневную практику.