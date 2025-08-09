Конференция «Цифровизация медицинских учреждений» прошла в Туле

В Туле 7 августа прошла конференция «Цифровизация медицинских учреждений». Представители компании — производителя вычислительной техники ICL Техно и ЦИТРОНиКС интегратора поделились опытом внедрения цифровых решений, сообщила «ТСН24».
Так, генеральный директор ЦИТРОНиКС Светлана Тараренко рассказала, что цифровые технологии позволяют оптимизировать процессы диагностики, лечения и управления ресурсами здравоохранения, а также создавать условия для персонализированного подхода к каждому пациенту.
Доктор технических наук и директор Центра цифровой медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Георгий Лебедев отметил важность роста цифровых технологий в здравоохранении. Он подчеркнул необходимость интеграции искусственного интеллекта, телемедицины и электронных медицинских карт в повседневную практику.
