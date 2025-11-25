Конференция «Цифровая трансформация бизнеса» состоялась в Хабаровске
Конференция «Цифровая трансформация бизнеса: технологии, производительность и новая занятость», собравшая свыше 60 представителей деловой среды и профильных экспертов, состоялась в Хабаровске. Об этом сообщил «Восток-Медиа».
Инициатива мероприятия принадлежит краевому центру «Мой бизнес», действующему в рамках реализации федерального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика». Программа форума сосредоточилась на основных аспектах цифровой трансформации, начиная от механизмов господдержки и заканчивая примерами успешной интеграции технологий.
Особое внимание участники уделяли вопросам информационной безопасности, электронного кадрового документооборота и применению CRM-систем. Специалисты детально рассмотрели, каким образом современные технологические решения способствуют оптимизации процессов внутри предприятия.