Кому проще купить квартиру в Москве? Сравнили сроки накопления в разных регионах

«Мир квартир»: проще всего накопить на квартиру в Москве жителям Чукотки

Жителям Чукотки проще всего купить однокомнатную квартиру в Москве на вторичном рынке — им потребуется всего 6,9 года, если откладывать всю зарплату. Об этом сообщила компания «Мир квартир» в беседе с РИА «Новости» .

«Стоимость „однушки“ на вторичном рынке в Москве составила 14,8 миллиона рублей. Быстрее всего на столичную однокомнатную квартиру накопят жители Чукотского автономного округа, так как высокие северные зарплаты позволят им собрать необходимую сумму всего за 6,9 года», — заявили в компании.

Для москвичей этот срок составит 8,2 года — столько же потребуется жителям Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. А вот на Камчатке накопления займут 9,1 года.

Сложнее всего собрать нужную сумму жителям Ингушетии (32,1 года), Чечни (29,9 года), Дагестана (28,6 года), Кабардино-Балкарии (27,3 года) и Северной Осетии (26,9 года). В Подмосковье срок накопления — 12,2 года, в Санкт-Петербурге — 11,8 года, а в Ленинградской области — 15,3 года.

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