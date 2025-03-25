Компания X5 Group: Coca-Cola удерживает популярность в России

Несмотря на заявления главы X5 Group, газировка Coca-Cola по-прежнему востребована среди россиян. Торговые сети не жалуются на проблемы с поставками. По словам президента X5 Group Екатерины Лобачевой, компания не собирается приучать покупателей к Coca-Cola. Об этом сообщило радио «КП» .

Однако, согласно данным рейтинга NTech-500, напиток остается популярным в стране и занимает четвертое место по популярности среди брендов в России. Он поставляется по параллельному импорту.

«Согласно исследованию NTech, в магазинах Х5 за 2024 год сладкая газировка Coca-Cola занимает лидирующие позиции на полках магазинов», — прокомментировал эксперт по торговой политике Михаил Перельман.

Доля продаж напитка составляет 4,6% в денежном выражении. «Черноголовка» и Cool Cola занимают более высокие позиции, а лидирует бренд «Добрый».

В «Перекрестке» Coca-Cola находится на третьем месте с долей продаж 12,4%. В московских магазинах сети напиток и вовсе занимает второе место с 13,7%, уступая только бренду «Добрый» (21,5%).