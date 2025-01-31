Компания «Мое дело»: сотрудник может рассчитать сумму за неиспользованный отпуск

Если сотрудник решает прекратить трудовой договор, но при этом не воспользовался всеми полагающимися ему днями отпуска, работодатель обязан компенсировать эти неиспользованные дни. Соучредительница компании «Мое дело» Анастасия Моргунова в беседе с «Газетой.ru» поделилась методами расчета такой компенсации.

Процесс начинается с определения расчетного периода для сотрудника. Если он работал более года, то расчетным периодом считается год перед увольнением. Если же сотрудник проработал меньше года, расчетным периодом будет весь срок его работы.

Далее необходимо рассчитать совокупный доход сотрудника за расчетный период. Сюда включают все «чистые» выплаты, полученные сотрудником за работу, включая премии и надбавки. Затем нужно подсчитать количество неиспользованных дней отпуска. Для этого общее количество отпускных дней за год делится на 12 месяцев, а затем умножается на количество полных месяцев, отработанных сотрудником. Из полученного числа вычитываются дни отпуска, которые сотрудник успел взять.

После этого определяется среднее ежедневное вознаграждение сотрудника. Для этого общая сумма дохода за расчетный период делится на количество отработанных дней в расчете.

Наконец, исходя из среднего дневного заработка, рассчитывается конечная компенсация за неиспользованный отпуск. Для этого средний дневной заработок умножается на количество оставшихся неиспользованных дней отпуска, пояснила эксперт.