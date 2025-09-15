Компания Jetour сообщила о переносе презентации Jetour T1 в России

Компания Jetour изменила планы по проведению мероприятия в Москве. Презентация нового кроссовера T1, которая должна была состояться 16 сентября, не состоится в запланированную дату. Об этом проинформировала пресс-служба компании, написали «Известия» .

«Мероприятие, посвященное запуску нового Jetour T1, которое было запланировано на 16 сентября в Москве, к сожалению, не состоится в запланированную дату и будет перенесено», — прокомментировали в Jetour.

Jetour T1 будет представлен на российском рынке с бензиновыми турбодвигателями: 1,5-литровым мотором на 170 л. с. (270 Н·м) с семиступенчатым «роботом» и 2,0-литровым на 245 л. с. (375 Н·м), работающим с «автоматом». Привод в первом случае будет передним, во втором — полным (с системой от BorgWarner). Характеристики более мощного агрегата аналогичны Jetour T2.

Размеры Jetour T1 сопоставимы с популярным в России кроссовером T2: длина — 4706 мм, ширина — 1967 мм, колесная база — 2810 мм. Клиренс составляет 190 мм, глубина преодолеваемого брода — 600 мм, углы въезда и съезда — по 28 градусов.