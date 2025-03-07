Коммерсанта из Магнитогорска осудили за разглашение коммерческой тайны

В Магнитогорске суд Орджоникидзевского района вынес приговор директору коммерческой организации. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 100 миллионов рублей, написал «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Челябинской области.

Руководитель организации получал денежные средства за помощь в заключении договоров с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Кроме того, он собрал и разгласил третьим лицам коммерческую тайну предприятия.

Суд также обратил в доход государства имущество осужденного на сумму более 123 миллионов рублей и лишил его права занимать административные должности в коммерческих и некоммерческих организациях в течение четырех лет.