Комитет по здравоохранению Петербурга сообщил о планах по созданию центров медпрофилактики

Председатель комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец дал интервью газете «Петербургский дневник». В ходе беседы он рассказал о программе «Территория здоровья».
По словам главы комздрава, основная идея проекта — рассказать людям об эффективности медицинской профилактики.
Лисовец отметил, что в городе планируют создать центры медпрофилактики, которые будут пополняться профессионалами и насыщаться оборудованием. В соответствующих организациях пациенты смогут выявить факторы риска, пройти медосмотр и получить необходимые консультации.
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