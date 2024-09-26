Комитет по здравоохранению Петербурга сообщил о планах по созданию центров медпрофилактики

Председатель комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец дал интервью газете « Петербургский дневник ». В ходе беседы он рассказал о программе «Территория здоровья».

По словам главы комздрава, основная идея проекта — рассказать людям об эффективности медицинской профилактики.

Лисовец отметил, что в городе планируют создать центры медпрофилактики, которые будут пополняться профессионалами и насыщаться оборудованием. В соответствующих организациях пациенты смогут выявить факторы риска, пройти медосмотр и получить необходимые консультации.