Комитет по транспорту Петербурга рассказал о тестировании оплаты проезда с помощью сервиса геолокации

Специалисты «Пассажиравтотранса» проверят систему оплаты проезда с помощью сервиса геолокации. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник » со ссылкой на данные председателя комитета по транспорту Северной столицы Валентина Енокаева.

Он указал на стремление по ведению пилотирования всех начинаний в городе. Тестирование указанного проекта начнется осенью 2024 года.

«Уверен, что будет хороший результат. Будем внедрять», — отметил Енокаев.

Предполагается, что при покупке билета по геолокации сотовый телефон будет определять, на каком транспорте передвигается пассажир. Впоследствии средства за проезд будут списываться.