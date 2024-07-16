Комитет по транспорту Петербурга рассказал о тестировании оплаты проезда с помощью сервиса геолокации
Специалисты «Пассажиравтотранса» проверят систему оплаты проезда с помощью сервиса геолокации. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на данные председателя комитета по транспорту Северной столицы Валентина Енокаева.
Он указал на стремление по ведению пилотирования всех начинаний в городе. Тестирование указанного проекта начнется осенью 2024 года.
«Уверен, что будет хороший результат. Будем внедрять», — отметил Енокаев.
Предполагается, что при покупке билета по геолокации сотовый телефон будет определять, на каком транспорте передвигается пассажир. Впоследствии средства за проезд будут списываться.