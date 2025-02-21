Комитет по развитию туризма: 1754 экскурсовода в Петербурге получили аттестацию

В Санкт-Петербурге сейчас работают 1754 экскурсовода, успешно прошедших квалификационный экзамен. Такие данные привел председатель комитета по развитию туризма города Евгений Панкевич на пресс-конференции, посвященной вопросам традиций и современных стандартов в подготовке гидов, сообщила Gazeta.SPb .

Панкевич также отметил, что число квалифицированных специалистов увеличится к лету и достигнет отметки в две тысячи человек. Такие показатели он назвал значимыми для Северной столицы.

Член аттестационной комиссии Санкт-Петербурга Леонид Суханов подчеркнул, что процесс сдачи экзамена проходит строго и ответственно, из-за чего порой случаются отказы в выдаче сертификатов.