Комитет по природопользованию сообщил, что в Купчино поймали лося

Во петербургском Купчино специалистам удалось поймать лося, который убежал из лесного массива, сообщила «Мойка 78» со ссылкой на данные городского комитета по природопользованию.

Первое появление животного было зафиксировано утром возле станции метро «Бухарестская». Из-за неожиданного гостя студентов Санкт-Петербургского гуманитарного университета не пустили на территорию учреждения. Затем зверь перепрыгнул через ограждение и направился в сторону станции «Международная».

Специалисты оперативно вернули парнокопытное в естественную среду обитания, добавила газета «Петербургский дневник».

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