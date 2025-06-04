Комитет по природопользованию сообщил, что в Купчино поймали лося

Во петербургском Купчино специалистам удалось поймать лося, который убежал из лесного массива, сообщила « Мойка 78 » со ссылкой на данные городского комитета по природопользованию.

Первое появление животного было зафиксировано утром возле станции метро «Бухарестская». Из-за неожиданного гостя студентов Санкт-Петербургского гуманитарного университета не пустили на территорию учреждения. Затем зверь перепрыгнул через ограждение и направился в сторону станции «Международная».

Специалисты оперативно вернули парнокопытное в естественную среду обитания, добавила газета «Петербургский дневник».