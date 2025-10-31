Комитет по природным ресурсам Ленобласти сообщил о завершении лесопатологических обследований

В Ленинградской области завершились обследования лесных участков. Мероприятия помогут составить план действий по оздоровлению насаждений, сообщил сайт allnw.ru со ссылкой на региональный комитет по природным ресурсам.

Целью работ стал поиск очагов распространения короеда-типографа. Специалисты оценили состояние на территории 2064 гектара в девяти лесничествах.

Председатель комитета Федор Стулов отметил, что проведенные исследования позволят вовремя обнаруживать очаги болезней и вредителей, точно оценивать санитарное состояние насаждений и быстро принимать меры для оздоровления лесов, добавила gazeta.spb.