Комитет по культуре Петербурга анонсировал семейный фестиваль «День археолога»

С 15 по 16 августа в Петропавловской крепости на территории Северной столицы состоится семейный праздник «День археолога». Об этом сообщил «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на комитет по культуре города.
Ежегодно в Петербурге осуществляется множество археологических исследований, связанных со строительством, реконструкцией зданий и укладкой коммуникаций. Посетители праздника получат возможность почувствовать себя настоящими археологами, участвуя в увлекательных раскопках и путешествиях по Северной столице эпохи XVIII столетия.
Двухдневная программа предлагает тематические экскурсии по экспозиции «Петербург. Лето 1703 года» в Инженерном корпусе, интерактивные квесты для юных гостей, познавательные исторические лекции, занимательные настольные игры и творческое обучение на мастер-классах.
