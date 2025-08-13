Комитет по культуре Петербурга анонсировал семейный фестиваль «День археолога»

С 15 по 16 августа в Петропавловской крепости на территории Северной столицы состоится семейный праздник «День археолога». Об этом сообщил « Вечерний Санкт-Петербург » со ссылкой на комитет по культуре города.

Ежегодно в Петербурге осуществляется множество археологических исследований, связанных со строительством, реконструкцией зданий и укладкой коммуникаций. Посетители праздника получат возможность почувствовать себя настоящими археологами, участвуя в увлекательных раскопках и путешествиях по Северной столице эпохи XVIII столетия.

Двухдневная программа предлагает тематические экскурсии по экспозиции «Петербург. Лето 1703 года» в Инженерном корпусе, интерактивные квесты для юных гостей, познавательные исторические лекции, занимательные настольные игры и творческое обучение на мастер-классах.