Комитет госуслуг Москвы напомнил о сервисе Главархива для получения документов

Жителям российской столицы напомнили об удобном функционале сервиса Главархива, позволяющем заказывать справки, выписки и копии различных документов. В 2024 году услугой воспользовались около 25 тысяч человек, сообщила « Москва.ру » со ссылкой на комитет государственных услуг города.

Руководитель объединения Елена Шинкарук рассказала, что на портале mos.ru доступен сервис Главархива, с помощью которого москвичи могут оформить запросы на получение необходимых документов лично или через доверенность. Важная информация предоставляется как в электронном формате, так и в бумажном виде через МФЦ.

Архивные материалы разделены на 12 тематик, связанных с социальной защитой жителей города. Среди них — документы о регистрации, наградах, стаже, пособиях и другие. Наиболее популярным запросом в 2024-м стали справки о заработной плате с предыдущих мест работы.