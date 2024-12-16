Комик Чабдаров признался, что чувствовал себя в Турции гастарбайтером

Комик Чабдаров вернулся в Россию после работы гидом в Турции

Российский комик Расул Чабдаров признался, что чувствовал себя в Турции гастарбайтером. Артист рассказал о работе за границей в подкасте Ивана Абрамова во «ВКонтакте» .

«Я работал в Анталье, работал официально гидом, был человеком, который рассказывает информацию о различных активностях в отелях. С каждого проданного я зарабатывал 10%», — отметил Расул Чабдаров.

Иногда за лето комику удавалось заработать около 10 тысяч долларов, однако в какой-то момент он понял, что в туристической сфере ничего не меняется. Кроме того, Чабдаров чувствовал себя в Турции гастарбайтером, поэтому решил вернуться в Россию.

Ранее юморист Максим Галкин* согласился не шутить о политике на корпоративах за 150 тысяч евро.

*Признан иноагентом в России.