Колорист Третьякова рекомендовала избегать похода в баню в первые дни после окрашивания

Она рассказала о важности использования специализированных средств для ухода за окрашенными волосами в первые две недели после процедуры окрашивания. Это помогает закрепить пигмент и предотвратить его быстрое вымывание, написал сайт MK.Ru.

По словам эксперта, уходовые средства для поврежденных волос, которые направлены на питание и восстановление, могут быстро смыть яркость и насыщенность цвета. То же самое касается липидных масок с аминокислотами.

Также специалист рекомендовала избегать посещения бассейна, бани и сауны в течение первых трех дней после окрашивания, так как хлорированная вода и высокие температуры могут негативно сказаться на цвете волос.