Количество памятников культурного наследия на Ставрополье достигло почти 3,9 тысяч

Число объектов культурного наследия в Ставропольском крае выросло до 3,9 тысячи. Только в прошлом году выявили 145 памятников, сообщило агентство «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики главы и правительства региона.
Отмечается, что многие из объектов нуждаются в ремонте и реставрации.
Так, сейчас продолжаются работы в галерее над источником № 17 в Ессентуках и доме в Пятигорске, в котором жил Михаил Лермонтов. Кроме того, подготавливается проектная документация по реставрации мельницы Гулиева в Ставрополе, сообщил RT.