Коэффициент для расчета стоимости ОСАГО уменьшили в Тюмени

Коэффициент, который используют для расчета стоимости ОСАГО, снизился в Тюмени. Теперь он составляет 1,6 вместо 1,7. Об этом сайту URA.RU сообщили в местном отделении Банка России.

В тюменском филиале ЦБ РФ уточнили, что были актуализированы значения территориального коэффициента, влияющего на стоимость полиса ОСАГО. Коэффициент уменьшился для 20 территорий.

Коэффициент рассчитывается на основе выплат по страховкам, размеров собранных премий и других показателей. На основании этих данных и было принято решение снизить коэффициент в Тюмени.