Книгу главного редактора «Вечерней Москвы» Куприянова презентовали на фестивале «Красная площадь»

Главный редактор «ВМ» Александр Куприянов презентовал на фестивале «Красная площадь» свою книгу «Божья коровка. Амурские повести». Она рассказывает о жизни северных народов, передала «Вечерняя Москва».

Автор отметил, что большинство книг о Дальнем Востоке слишком наивные и простые. И так как он сам родом с Амура, то захотел написать собственную, о людях, которые встречались ему в жизни.

«А я сам родился на Амуре и только в 18 лет впервые увидел большой город. И для меня было удивительно встретить такой наив в описании коренных северных народов. И поэтому было принято решение написать свою книгу про Дальний Восток», — рассказал Куприянов.

Он добавил, что для него было крайне важным показать читателю жизнь народов Севера изнутри.