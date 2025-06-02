Книга с лучшими детскими рисунками стала итогом проекта «Санкт-Петербург — город надежды»

Уникальный проект, направленный на поддержку детей с травмами и ортопедическими проблемами, состоялся в Северной столице. Акцию под названием «Санкт-Петербург — город надежд» реализовал Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера совместно с городским парламентом и газетой «Петербургский дневник».

По словам организаторов, проект символизирует надежду на лучшее будущее для каждого ребенка. В рамках акции пациенты детских больниц рисовали достопримечательности города под руководством профессионалов.

На мастер-классах дети изучали символику памятников и вдохновлялись красотой Петербурга. Итогом арт-проекта стала публикация книги, в которую вошли лучшие рисунки.

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