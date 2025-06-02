Уникальный проект, направленный на поддержку детей с травмами и ортопедическими проблемами, состоялся в Северной столице. Акцию под названием «Санкт-Петербург — город надежд» реализовал Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера совместно с городским парламентом и газетой «Петербургский дневник».