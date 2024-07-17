Клининговая компания возместит петербурженке ущерб на 750 тысяч рублей за поврежденное имущество

Суд встал на сторону женщины, имущество которой повредила клининговая компания. Об этом сообщил «Петроград».
Женщина заплатила за услуги уборки 43 тысячи рублей. Но услуга оказалась некачественной. Специалисты повредили несколько дорогих вещей. В частности, речь идет о варочной газовой панели и духовом шкафе, раковине, столешнице, стеклянной душевой двери и полотенцесушителе. Ущерб оценили в 458 тысяч рублей.
Суд встал на сторону женщины и обязал клининговую компанию выплатит недовольной клиентке 750 тысяч рублей с учетом неустоек и морального вреда.