Клининговая компания возместит петербурженке ущерб на 750 тысяч рублей за поврежденное имущество

Суд встал на сторону женщины, имущество которой повредила клининговая компания. Об этом сообщил «Петроград» .

Женщина заплатила за услуги уборки 43 тысячи рублей. Но услуга оказалась некачественной. Специалисты повредили несколько дорогих вещей. В частности, речь идет о варочной газовой панели и духовом шкафе, раковине, столешнице, стеклянной душевой двери и полотенцесушителе. Ущерб оценили в 458 тысяч рублей.

Суд встал на сторону женщины и обязал клининговую компанию выплатит недовольной клиентке 750 тысяч рублей с учетом неустоек и морального вреда.