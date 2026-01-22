Клинический психолог Абравитова назвала профессии, подходящие людям с РАС
Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала RT, что люди с расстройствами аутистического спектра (РАС) могут добиться успеха в некоторых профессиональных областях. Их особенности могут стать своеобразной «суперсилой».
«У людей с РАС есть очень сильные стороны, которые могут стать преимуществом в профессии. Особенно это касается аналитической работы, программирования, тестирования программного обеспечения, кибербезопасности», — отметила она.
Эксперт добавила, что такие люди также преуспевают в науке и инженерии благодаря сильной логике и способности видеть закономерности. Они могут работать с большими массивами структурированной информации и имеют высокую концентрацию внимания к деталям.
По словам психолога, людям с РАС подходят профессии архивистов, библиотекарей и бухгалтеров. Они могут проявить себя в ремеслах, например, стать часовщиками или ювелирами.
Для успеха людей с РАС важны понятные задачи, четкая структура и минимизация социальных взаимодействий.