Клинический психолог Абравитова назвала профессии, подходящие людям с РАС

Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала RT , что люди с расстройствами аутистического спектра (РАС) могут добиться успеха в некоторых профессиональных областях. Их особенности могут стать своеобразной «суперсилой».

«У людей с РАС есть очень сильные стороны, которые могут стать преимуществом в профессии. Особенно это касается аналитической работы, программирования, тестирования программного обеспечения, кибербезопасности», — отметила она.

Эксперт добавила, что такие люди также преуспевают в науке и инженерии благодаря сильной логике и способности видеть закономерности. Они могут работать с большими массивами структурированной информации и имеют высокую концентрацию внимания к деталям.

По словам психолога, людям с РАС подходят профессии архивистов, библиотекарей и бухгалтеров. Они могут проявить себя в ремеслах, например, стать часовщиками или ювелирами.

Для успеха людей с РАС важны понятные задачи, четкая структура и минимизация социальных взаимодействий.