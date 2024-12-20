Клименко: РКН не предусматривает наказание за посещение запрещенных веб-ресурсов

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил намерение РКН контролировать все попытки обхода блокировок сайтов. Эксперт подчеркнул, что идея не предполагает введение наказаний за посещение подобных веб-ресурсов.

Цель заключается в сборе статистики посещений, которая позволит оценить действенность блокировок, наложенных Роскомнадзором. Некоторые думают, что это делается для последующего введения штрафов за посещение этих страниц, сказал собеседник.

На текущий момент у нас нет юридических оснований для запрета посещения заблокированных Роскомнадзором сайтов. Если внимательно изучить документы, становится ясно, что Роскомнадзор стремится понять, сколько пользователей продолжают заходить на заблокированные ресурсы. К примеру, если после блокировки сайта с миллионом посетителей остается 100 тысяч, значит, существуют еще 100 тысяч активных VPN-сервисов, которые пока не охвачены или не заблокированы. Это чисто технический процесс, добавил Клименко.