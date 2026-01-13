Клименко предсказал сокращение числа технологических мошенников

Глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко выразил уверенность, что в ближайшем будущем удастся существенно снизить количество случаев технологического мошенничества. В ходе своего выступления на радио Sputnik он обозначил перспективу практически полного искоренения цифровых схем обмана в ближайшие годы.

Тем не менее, он предупредил, что традиционные виды мошенничества сохранятся и будут требовать иных подходов в плане борьбы. Клименко заметил, что победить привычных преступников гораздо труднее, так как их методы основаны на живом человеческом контакте, и единственным способом справиться с ними остается привлечение правоохранительных органов для оперативной работы и привлечения злоумышленников к ответственности.